Ученые в Приморье придумали строить дома из шелухи гречихи

Ученые Дальневосточного федерального университета разработали из шелухи гречихи новый экологически чистый композиционный материал, объединяющий свойства дерева и пластика. Об этом сообщает сайт учебного заведения.

По предположению исследователей, изобретение можно использовать при производстве строительных и отделочных материалов. «Шелуха гречихи — возобновляемое сырье, которое пока не находит практического применения. Россия является одним из крупнейших производителей гречневой крупы, отходы которой — шелуха — десятками тонн компактно образуются в местах переработки», — говорится в сообщении.

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Авторами инновационной технологии являются сотрудники базовой кафедры химических и ресурсосберегающих технологий Школы естественных наук ДВФУ Владимир Реутов, Любовь Лим и Анна Заболотная. Образцы композита будут представлены на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2017, которая пройдет в Москве 13-14 декабря.

В августе сообщалось, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков намерен производить из гречки витамины для укрепления кровеносных сосудов.



