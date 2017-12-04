Украинцы возьмут пример с белорусов и начнут убирать в поездах

На украинских железных дорогах будут внедряться новые стандарты уборки вагонов. Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныцы» (железнодорожный оператор) Евгений Кравцов в эфире телеканала «1+1», сообщает ТСН.

«Очень хорошие стандарты уборки есть у белорусских железнодорожников. Мы провели с ними обмен опытом. Ввели такие стандарты уже в нескольких пассажирских депо», — подчеркнул Кравцов.

По его словам, проблема чистоты вагонов заключается в устаревших стандартах ухода и сервиса, так как они не обновлялись более 15 лет. Он заявил, что уборка в пассажирских вагонах должна проводиться чаще, чем раз в год, и быть лучше по качеству. «Необходимо начать с того, как убирают вагоны. Проблема в том, что в конкретных местах пассажирского плацкартного вагона давно не проводилась генеральная уборка. Не один год, видимо», — сказал Кравцов.

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В ноябре «Укрзализныця» анонсировала возможное подорожание билетов и распределение поездов на три новых класса: «комфорт», «стандарт» и «эконом».

В середине ноября в РЖД сообщили об открытии движения пассажирских поездов в обход Украины. Первыми по этому маршруту проследовали поезда из Москвы и Петербурга в города Ставропольского и Краснодарского краев.