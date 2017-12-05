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Казахстанского штурмовика «Правого сектора» ликвидировали в Донбассе

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Виктор Матюхин
Виктор Матюхин

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе погиб боец штурмовой роты добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС) Виктор Матюхин (позывной Казах). Об этом во вторник, 5 декабря, на своей странице в Facebook сообщил командир подразделения Дмитрий Коцюбайло.

«Он переехал из Казахстана на Украину, выучил язык. Стал на защиту нашей страны. Казах был самым старшим бойцом подразделения. Примером для многих, имел огромный боевой опыт», — сказал Коцюбайло. Он также разместил фотографию уроженца Казахстана, на которой он изображен с чубом и казацкими усами.

Портал «Обозреватель» подчеркивает, что Матюхину был 51 год, его семья проживает во Львове, родственники не были против участия мужчины в вооруженном конфликте в Донбассе.

1 ноября был ликвидирован грузинский наемник Вооруженных сил Украины Георгий Саралидзе (позывной Гюрза-2). Он с группой военных попал в засаду в районе аэропорта Донецка.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

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