«Макдоналдс» заставили сжать булки

Рестораны быстрого питания «Макдоналдс» по требованию антимонопольщиков изменили изображение гамбургеров серии «Вестерн Гурмэ» на рекламных материалах до реалистичного размера. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Волгоградской области.

В рекламе этих бургеров также добавлена надпись «Изображение товара является частью художественного оформления рекламы и может не соответствовать рекламируемому товару», отмечается в сообщении.

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Сеть ресторанов обязана выплатить штраф в 100 тысяч рублей. «На момент вынесения постановления "Макдоналдс" исполнил предписание об устранении нарушения рекламного законодательства», — сообщили в ведомстве.

Распространение наружной рекламы гамбургеров «Гурмэ» на территории всей России было прекращено 30 ноября. В октябре ФАС возбудила дело о нарушении «Макдоналдсом» законодательства о рекламе из-за жалобы на отличие внешнего вида бургера от его изображения в рекламе.

В ноябре депутат Госдумы Борис Чернышов направил письмо Роспотребнадзору и Роскомнадзору с предложением о признании «Макдоналдса», KFC и других сетей ресторанов быстрого питания иностранными агентами.