Маленьких детей заставили мыть унитазы в самарском детском саду

Воспитатели одного из частных детских садов Самары наказывали детей, заставляя их мыть туалеты. Сотрудники районной прокуратуры выяснили, что как минимум четырех детей — трех мальчиков и одну девочку — отправляли драить унитазы, пишет 63.ru.

Ранее один из воспитанников учреждения рассказал отцу и матери, что во время тихого часа он не мог уснуть. В итоге воспитательница его отругала, вытащила из постели и вместе с другим мальчиком отправила чистить унитазы. Пока дети мыли туалет, женщина «сидела за своим столом и писала какие-то бумажки», утверждала мать ребенка.

После этого родители спросили у одной из воспитательниц, знала ли она о произошедшем. По ее словам, подобное случалось регулярно. «Вы не переживайте, ваш сын мыл унитаз впервые! А вот другой мальчик их чистит на постоянной основе», — процитировала ее молодая мама.

Впоследствии выяснилось, что родственники второго мальчика не знали, как наказывали их ребенка. Он рассказал взрослым, что его заставляли мыть не только туалеты, но и раковины в уборной, а из кровати его вытягивали за ногу. Руководство детского сада говорило родителям, что ничего не знало об этой ситуации.

По информации портала, заведующая учреждением сейчас на больничном и связаться с ней не удается ни журналистам, ни сотрудникам прокуратуры. Воспитательница, заставлявшая детей драить унитазы, уволилась по собственному желанию.

В конце ноября стало известно, что в Петербурге десятилетних гимнасток заставили мыть туалет вместо занятий. Девочки убирали чужие фекалии туалетной бумагой. По словам родителей, после этого одна из гимнасток заболела кишечной инфекцией.