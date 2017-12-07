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Резервный фонд России подошел к концу

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Средства Резервного фонда России в 2017 году будут исчерпаны, из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет потрачено 662 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщает пресс-служба правительства.

«В этом году мы полностью используем средства резервного фонда, как это и предусмотрено было законом о бюджете. Мы несколько меньше задействуем средства Фонда национального состояния», — сказал он.

По его словам, объем ФНБ на 1 января 2018 года составит 3,7 триллиона рублей, или чуть больше четырех процентов ВВП. «При этом ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы, составят 2,3 триллиона рублей», — добавил глава Минфина.

Дефицит федерального бюджета в 2017 году не превысит двух процентов ВВП, что ниже изначальных ожиданий, сообщил Силуанов.

На 1 ноября объем Резервного фонда составил 975,5 миллиарда рублей (16,9 миллиарда долларов), Фонда национального благосостояния — 4,014 триллиона рублей (69,36 миллиарда долларов). В июле Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об объединении Резервного фонда и ФНБ. Объединение фондов завершится не позднее 1 февраля 2018 года.

6 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В августе Россия увеличила инвестиции в гособлигации США на 2,3 миллиарда долларов до 105,4 миллиарда долларов.

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