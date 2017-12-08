Мутко оказался не Виталием

Вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сменил имя при окончании морского ПТУ — ныне техникума водного транспорта города Шлиссельбург. Об этом в интервью «Советскому спорту» рассказала завуч ПТУ Зинаида Ехропова.

«Он поменял имя: поступал к нам Виктором, а когда заканчивал, взял имя Виталий. Причины не знаю», — заявила Ехропова. «Советский спорт» предоставил фотографию книги выпускников с соответствующей записью.

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Завуч отметила, что политик с юных лет проявлял интерес к организаторской деятельности. «Мутко был членом комитета комсомола, всегда самый активный. Один из главных заводил, моя правая рука. Чтобы жизнь била ключом, мы старались проводить побольше мероприятий», — добавила она.

7 декабря вице-премьер заявил о готовности уйти в отставку. Эту должность Мутко получил в октябре 2016-го. С 2008 года он занимал пост министра спорта, а на фоне допинг-скандала ушел на повышение, заняв кресло вице-премьера.