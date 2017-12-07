Вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко заявил о готовности уйти в отставку. Его слова в четверг, 7 декабря, приводит «Р-Спорт».

«Давайте мы сейчас не будем затрагивать этот вопрос, есть кому там решения эти принимать. Вы знаете меня сто лет. Я в любой момент готов уйти, если это на пользу кому-то будет и нужно. Кто говорит, я тоже вижу», — сказал Мутко.

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5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Мутко. Чиновник не сможет принимать участия в деятельности Олимпийского движения и его мероприятиях. Таким же санкциям подвергся его бывший заместитель Юрий Нагорных, который упоминался в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Мутко признался, что не придает значения решению МОК и сделал акцент на том, что первостепенной задачей государства является защита интересов спортсменов.

Тем же решением исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, которые сумеют доказать непричастность к допинговым махинациям. В таком случае они будут соревноваться в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Мутко получил должность вице-премьера в октябре 2016-го. С 2008 года он занимал пост министра спорта, но вынужден был покинуть его на фоне допингового скандала в российском спорте. Кроме того, Мутко возглавляет Российский футбольный союз.