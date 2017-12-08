Любовники скормили омского фермера свиньям и попали за решетку

В Омской области мужчину и женщину осудили за убийство фермера, тело которого они скормили свиньям. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Омский областной суд приговорил 40-летнего мужчину, гражданина республики Казахстан, к 17 годам колонии строгого режима. А его 43-летнюю сообщницу, мать троих несовершеннолетних детей, — к девяти годам колонии общего режима.

Инцидент произошел минувшей зимой в селе Боголюбовка Любинского района. Пара прознала, что у одинокого сельского фермера могут быть деньги, и решила его ограбить. Для этого женщина предложила любовнику сначала напоить мужчину.

«В ночное время 14 февраля 2017 года при совместном распитии спиртного осужденный задушил потерпевшего, после чего злоумышленники похитили в доме более 200 тысяч рублей, которые потратили на личные цели. Для сокрытия факта совершения преступления мужчина перевез тело погибшего на свиноферму и скормил свиньям», — рассказали в прокуратуре.

Несколько дней спустя родственница фермера сообщила в полицию о его пропаже. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены двое подозреваемых. Сообщники признали вину частично: утверждали, что похитили немного меньше, чем 200 тысяч рублей.

В сентябре в реке Жайык в Казахстане обнаружили тело 53-летнего россиянина с признаками насильственной смерти. У него были связаны руки и ноги. Как установили следователи, убитый въехал в страну на автомобиле со стороны Астраханской области.