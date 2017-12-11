Месси повалил двоих соперников и забил рекордный гол

@MessiFoto / Twitter

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнялся с рекордным показателем немецкого форварда Герда Мюллера по числу голов, забитых за один клуб. Форвард отличился во время матча чемпионата Испании с «Вильярреалом». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Messi Pics.

На 83-й минуте встречи Месси принял пас от Серхио Бускетса и прокинул мяч между двоих соперников, заставив их столкнуться и упасть на газон. После аргентинец вышел один на один с голкипером и пробил в угол ворот. «Барселона» одеражала победу со счетом 2:0.

Для Месси этот гол стал 525-м в составе каталонского клуба. Он повторил рекорд Мюллера, который выступал в составе мюнхенской «Баварии» с 1964 по 1979 год.