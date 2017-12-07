Месси побоялся возвращаться на родину

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что хотел бы закончить карьеру в аргентинском клубе «Ньюэллс Олд Бойс», однако боится возвращаться на родину. Слова футболиста приводит телеканал TyC Sports.

«Я бы хотел вернуться в "Ньюэллс", но не знаю, случится ли это. Меня беспокоит жизнь в стране. У меня есть семья, и на первом месте для меня дети, а потом — собственные желания. Я хочу быть спокойным, наслаждаться жизнью в безопасности. Очень грустно смотреть на Аргентину, зная, что там могут убить, пытаясь ограбить», — рассказал Месси.

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25 ноября Месси подписал новый контракт с «Барселоной». Соглашение рассчитано до 2021 года. В новом договоре прописаны 700 миллионов евро отступных за форварда. По информации испанской Marca, аргентинец стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Он получает 43 миллиона евро в год (3,6 миллиона в месяц, 900 тысяч в неделю, около 125 тысяч евро в день).

Месси выступает за основную команду «Барселону» с 2004 года. В 2000-м из «Ньюэллс Олд Бойс» он перешел в «молодежку» каталонского клуба. Вместе с сине-гранатовыми форвард восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».