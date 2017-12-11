В Саудовской Аравии впервые за 35 лет откроются кинотеатры

В Саудовской Аравии спустя 35 лет откроются общественные кинотеатры. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает The National.

По словам министра культуры и информации королевства Авада бен Салех аль-Авада, уже началась выдача лицензий. Он отметил, что открытие запланировано на март следующего года.

Публичный показ фильмов был запрещен в королевстве в 1980-х годах. Религиозные деятели считают публичные и развлекательные мероприятия «рассадником порока» и призывают молодых людей отказаться от их посещений, передает ТАСС.

В Министерстве культуры пояснили, что открытие кинотеатров «станет катализатором экономического роста и диверсификации». Этот шаг станет частью концепции «Видение 2030», продвигаемой наследным принцем королевства Мохаммедом бин Салманом. Согласно этой доктрине, женщинам в Саудовской Аравии с 2018 года разрешат водить автомобили, а также посещать спортивные мероприятия.