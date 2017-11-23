Саудовских принцев начали пытать в тюрьме

Члены королевской семьи и бизнесмены, задержанные в начале ноября в Саудовской Аравии, подвергаются за решеткой пыткам. Их осуществляют сотрудники частной американской военной компании Academi. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как сообщили изданию источники в королевстве, находящихся в заключении саудовцев «бьют, пытают и унижают». «Они пытаются их сломить», — приводит газета слова собеседника.

Сама компания Academi свою причастность к пыткам отрицает, ссылаясь на то, что «гражданам США запрещено участвовать в пытках не только на территории США, но и в любых других странах мира».

При этом издание отмечает, что наследный принц Мухаммад бен Салман Аль Сауд, по инициативе которого началась крупная антикоррупционная кампания, лично принимает участие в допросах. По сведениям The Daily Mail, на принадлежавшие задержанным 194 миллиарда долларов наложен арест.

В ночь на 5 ноября по инициативе Национального антикоррупционного комитета, возглавляемого Мухаммадом бен Салман Аль Саудом, были взяты под стражу 11 принцев, четыре действующих и «десятки» бывших министров. Впоследствии стало известно, что всего были задержаны и допрошены 208 человек.