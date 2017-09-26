Чиновника Саудовской Аравии уволили из-за магистра Йоды в учебниках истории

Заместителя министра образования Саудовской Аравии по вопросам учебных программ Мухаммеда бен Аттыйя Аль-Харити уволили из-за изображения магистра Йоды в учебниках для старшеклассников. Об этом сообщает Gulf News.

Министр образования страны также постановил освободить от должностей тех, кто вычитывал и редактировал книгу.

Об ошибке в учебных пособиях по истории стало известно ранее в сентябре.

На снимке в учебнике одного из главных героев киноэпопеи «Звездные войны», магистра Йоду поместили рядом с королем Фейсалой ибн Абдул-Азиз Аль Саудой. Картинка была посвящена ООН, на ней также был изображен принц Фейсал (в то время занимал пост министра иностранных дел), подписывающий в Сан-Франциско Устав ООН в 1945 году.

В министерстве заявили, что все учебники с ошибкой будут изъяты и заменены на новые.