Саудовский принц нашел нового Гитлера на Ближнем Востоке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «новым Гитлером Ближнего Востока». Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает New York Times.

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«На примере Европы мы узнали, что политика умиротворения не работает. Мы не хотим, чтобы новый Гитлер в Иране повторил на Ближнем Востоке то, что случилось в Европе», — заявил наследный принц в интервью изданию.

7 ноября Аль Сауд обвинил Тегеран в акте «прямой военной агрессии» из-за поставок ракет мятежникам в Йемене. За три дня до этого шиитские повстанцы-хуситы с территории Йемена запустили баллистическую ракету по международному аэропорту Эр-Рияда. Саудовская Аравия утверждает, что снаряд повстанцам предоставил Иран.

Тегеран отрицает свою причастность к атаке. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «агрессивные действия» и «региональные провокации» Саудовской Аравии угрожают Ближнему Востоку.