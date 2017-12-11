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Футбольный матч в снегу сравнили с битвой из «Звездных войн»

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Матч американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Баффало Биллс» и «Индианаполис Кольтс» прошел в сильный снегопад. Фотографии с игры опубликовали пользователи Twitter.

Сугробы появились на улицах Баффало за несколько дней до встречи. Местный клуб предложил болельщикам помочь работникам стадиона и расчистить футбольное поле, однако их усилий оказалось недостаточно: газон вновь скрылся под слоем снега.

«Честно, внизу есть футбольное поле», — клялась пресс-служба «Биллс». Болельщики, поддавшись на уверения, пришли на стадион и увидели победу своей команды со счетом 13:7, несмотря на снег и температуру минус девять градусов.

«В следующий раз, когда вы будете рассказывать, как холодно на футболе в Шотландии, просто подумайте о фанатах "Баффало Биллс"».

«Наряд дня».

Кому-то матч напомнил сцену из «Звездных войн».

«Когда ты в середине футбольного матча, и внезапно начинаются "Звездные войны"».

Попытки футболистов найти газон под снегом некоторые пользователи сочли бесперспективными.

В октябре матч молодежного чемпионата России между «Амкаром» и «Уралом» прошел на заснеженном поле. Пресс-служба екатеринбургского клуба назвала происходящее беспощадным российским футболом, а пользователи Twitter расценили это как издевательство над игроками.

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