В сети возмутились беспощадным российским футболом в снегу

«Амкар» и «Урал» сыграли на заснеженном поле в матче 15-го тура молодежного первенства России по футболу. Фото было опубликовано на странице екатеринбургского клуба в Twitter.

«Беспощадный российский футбол», — подписали фотографию в пресс-службе «Урала».

«Издевательство над игроками! Есть же закрытые стадионы, играйте в нормальных условиях! Игра для зрителей или ради зарплаты и бонусов?», — написал один из болельщиков в комментариях. Другой также выразил неудовольствие происходящим: «Это фиаско!» — считает он.

Встреча прошла в субботу, 28 октября, в Перми и завершилась со счетом 5:1 в пользу местного «Амкара». Перед встречей поле было чистым, но по ходу игры покрылось снегом. Основные команды сыграют в воскресенье в рамках 15-го тура российской футбольной премьер-лиги.