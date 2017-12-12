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В Москву завезли спортивные костюмы для невест

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В Москве и нескольких других городах мира появились в продаже свадебные комплекты для невест марки Vetements, сообщается в Instagram бренда.

Свадебный наряд состоит из топа с длинными рукавами и фестонами, застегивающегося на молнию по примеру спортивной куртки, и белых тренировочных штанов с широким передником с оборками из нескольких слоев полупрозрачного газа. Костюм дополняет фата. Создатель необычного наряда — креативный директор марки Vetements модельер Демна Гвасалия.

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Стоимость свадебного комплекта Vetements в России составляет 571 тысячу рублей (290 400 рублей за топ и 280 600 рублей за брюки).

Ранее сообщалось, что дизайнеры обуви предложили невесте принца Гарри — американской актрисе Меган Маркл — на выбор 10 эскизов свадебных туфель с разнообразным декором. Среди марок, создавших варианты, — Paul Andrew, Roger Vivier, Aperlai, Aquazzura, Casadei, Giannico, Giuseppe Zanotti, Malone Souliers и другие. Дизайнеры и бренды использовали как основу свои модели-бестселлеры, дополняя их украшениями, которые, по их мнению, могут отражать происхождение, характер и привычки невесты принца.

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