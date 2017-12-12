В Москву завезли спортивные костюмы для невест

В Москве и нескольких других городах мира появились в продаже свадебные комплекты для невест марки Vetements, сообщается в Instagram бренда.

Свадебный наряд состоит из топа с длинными рукавами и фестонами, застегивающегося на молнию по примеру спортивной куртки, и белых тренировочных штанов с широким передником с оборками из нескольких слоев полупрозрачного газа. Костюм дополняет фата. Создатель необычного наряда — креативный директор марки Vetements модельер Демна Гвасалия.

RUNWAY BRIDE TRACKSUIT AVAILABLE AT SELECTED RETAILERS www.km20.ru @kuznetskymost20 @inga_berman A post shared by VETEMENTS (@vetements_official) on Dec 11, 2017 at 4:30am PST

Стоимость свадебного комплекта Vetements в России составляет 571 тысячу рублей (290 400 рублей за топ и 280 600 рублей за брюки).

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