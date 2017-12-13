Испанец поплатился жизнью за подтяжки

Житель испанской Сарагосы Виктор Лаинес (Víctor Láinez), подвергшийся 8 декабря нападению за ношение подтяжек с изображением государственного флага, скончался в больнице. Об этом сообщает Heraldo.

В прошлую пятницу 55-летний Лаинес решил посетить один из городских баров. Однако несколько посетителей заведения, которым не понравились его подтяжки, выступили против нахождения Лаинеса в одном помещении с ними. Они устроили перепалку, в ходе которой назвали мужчину «фашистом».

Когда Лаинес покидал бар, 33-летний Родриго Ланза напал на него и ударил железным прутом по голове. Лаинес получил черепно-мозговую травму и был в бессознательном состоянии доставлен в больницу, где врачи ввели его в состояние комы. Утром вторника он скончался.

Ланза, бежавший с места преступления на велосипеде, был задержан. Известно, что он является членом местного антифашистского движения, а также отбывал девятилетний тюремный срок за нападение на полицейского в Барселоне в 2006 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!