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Испанец поплатился жизнью за подтяжки

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Виктор Лаинес
Виктор Лаинес

Житель испанской Сарагосы Виктор Лаинес (Víctor Láinez), подвергшийся 8 декабря нападению за ношение подтяжек с изображением государственного флага, скончался в больнице. Об этом сообщает Heraldo.

В прошлую пятницу 55-летний Лаинес решил посетить один из городских баров. Однако несколько посетителей заведения, которым не понравились его подтяжки, выступили против нахождения Лаинеса в одном помещении с ними. Они устроили перепалку, в ходе которой назвали мужчину «фашистом».

Когда Лаинес покидал бар, 33-летний Родриго Ланза напал на него и ударил железным прутом по голове. Лаинес получил черепно-мозговую травму и был в бессознательном состоянии доставлен в больницу, где врачи ввели его в состояние комы. Утром вторника он скончался.

Ланза, бежавший с места преступления на велосипеде, был задержан. Известно, что он является членом местного антифашистского движения, а также отбывал девятилетний тюремный срок за нападение на полицейского в Барселоне в 2006 году.

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