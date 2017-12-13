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«Каста» зачитала самые популярные запросы россиян за год

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Компания Google выпустила традиционный ролик с итогами года, в котором отразила самые быстрорастущие поисковые запросы российских пользователей. Видео опубликовано в официальном YouTube-канале.

В создании ролика «Год в поиске» приняли участие музыканты из группы «Каста». Они зачитали рэп о том, что россияне интересовались спортивными событиями (хоккей и футбол), голливудским скандалом с режиссером Харви Вайнштейном и актером Кевином Спейси, а также рэп-поединками Оксимирона и Славы КПСС.

Кроме того, создатели уделили внимание поддержке со стороны многих российских знаменитостей режиссера Кирилла Серебренникова, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В ролике также появились упоминания скончавшихся в 2017 году людей: Олега Яковлева, Алексея Баталова, Веры Глаголевой, Антона Носика, Михаила Задорнова, Леонида Броневого, Честера Беннингтона и Дмитрия Хворостовского.

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