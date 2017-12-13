Экология Мурманской области стала лучше

Мурманская область улучшила позиции в списке «Экологического рейтинга субъектов России», поднявшись с девятого места на шестое. Итоги опубликованы на сайте общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Отмечается, что такой результат главным образом связан с тем, что в области была создана новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами и ликвидацию накопленного экологического ущерба — очищение Кольского залива от затопленных кораблей. Также промышленные предприятия региона (например, Кольской ГМК) начали утилизацию солевого стока никелевого рафинирования, цель которого — снижение негативного воздействия на водные объекты. Кроме того, в Печенгском районе была создана новая особо охраняемая природная территория природный парк «Кораблек».

В десятку лидеров также вошли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, Курская область, Санкт-Петербург, Республика Чувашия, Ульяновская область, Краснодарский край и Республика Коми. В целом в списке представлены 85 российских регионов.