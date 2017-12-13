Более трети россиян с оптимизмом заглянули в будущее

Более трети россиян ждут улучшения своей жизненной ситуации. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ТАСС.

«Более трети россиян (35 процентов) ожидают улучшения жизненной ситуации (своей и семьи), 15 процентов дают негативный прогноз, еще 40 процентов считают, что через год будут жить примерно так же, как и сейчас», — сказано в сообщении.

При этом около 65 процентов опрошенных оценивают свое материальное положение как среднее, 20 процентов своим благосостоянием не удовлетворены, а 14 процентов респондентов им довольны.

Каждый третий опрошенный оценил политическую обстановку в России как «хорошую» и «очень хорошую», 47 процентов выразили одобряют политический курс в стране.

Опрос проводился 27-28 и 30 ноября 2017 года. В нем приняли участие 1,8 тысячи респондентов.

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