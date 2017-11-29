Смотрящих телевизор россиян стало вдвое меньше

За последние семь лет число россиян, смотрящих телевизор и слушающих радио, сократилось вдвое — с 63 до 29 процентов. Таковы результаты опроса ВЦИОМ о досуге жителей страны.

Ответы респондентов сильно разнятся по возрастным группам. Среди пенсионеров симпатизирующих телевидению 56 процентов, а среди молодых людей от 18 до 24 лет — 8 процентов.

Газеты и журналы читают 9 процентов опрошенных, в 2010 году таких было 35 процентов. Любителями отдыха на природе назвали себя 34 процента респондентов, о наличии домашнего хобби сообщили 26 процентов опрошенных (в 2010 году — 17 и 11 процентов соответственно).

Еще 60 процентов сказали, что посвящают свободное время дому, семье и даче, в 2010 году так отвечали 47 процентов участников опроса.

Досуг в форме интернет-серфинга предпочитают 20 процентов опрошенных, что в четыре раза больше, чем 12 лет назад. Среди молодых людей от 18 до 24 лет так ответили 44 процента. Провести время за книгой любят примерно четверть россиян (23 процента).