В Крыму начали воровать песок

В Крыму задержали участников преступной группировки, которая занималась нелегальной добычей песка. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России.

По данным правоохранителей, всего было задержано восемь подозреваемых. Они добывали песок на территории бывшего военного аэродрома у поселка Багерово и были пойманы с поличным. У задержанных изъяли 170 тонн песка и шесть единиц техники. По предварительным данным, ущерб от действий банды составил 23 миллиона рублей.

В ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства установили личности участников преступной группы, а также каналы и способы сбыта песка. Материалы в их отношении переданы в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первый подобный случай. В 2016 году министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, что в республике песок воруют прямо с пляжей. При этом он отметил, что песок, скорее всего, после этого используется на местных стройках. Он попросил ФСБ и пограничников навести порядок.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!