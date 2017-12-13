Красноярский банк лишился лицензии

Центробанк (ЦБ) России отозвал лицензию у красноярского банка «Канский» и назначил временную администрацию. Об этом в среду, 13 декабря сообщила пресс-служба регулятора.
Система управления рисками и внутреннего контроля «Канского» была не эффективна. Это привело к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества, отмечает ЦБ. Основу ресурсной базы банка составляли привлеченные от населения денежные средства, направлявшиеся на кредитование физических лиц.
«Банк России неоднократно применял в отношении КБ "Канский" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения», — подчеркивается в сообщении. Но руководство и собственники ничего не сделали для нормализации его деятельности.
В начале декабря «Канский» занимал 374-е место в банковской системе России по величине активов.
Банк России начал регулярно отзывать лицензии у банков в 2013 году. Инициатором процесса выступила назначенная тогда же на пост руководителя регулятора Эльвира Набиуллина. На 1 сентября 2017 года права на ведение банковской деятельности лишились 346 кредитных организаций.
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