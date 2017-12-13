«ВТБ Арена парк» назвали самым умным стадионом года

«ВТБ Арена парк» был назван самым умным стадионом года и удостоился премии за разработку новых стандартов сервиса для посетителей комплекса в рамках Moscow Stadium Forum. Об этом сообщается в пресс-релизе «ВТБ Арена парк», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечается в релизе, данные стандарты призваны обеспечить единую систему эффективного управления объектом. «В первую очередь ее оценят болельщики домашних команд и посетители концертных и развлекательных мероприятий», — говорится в сообщении.

Кроме того, проект стал обладателем премии в сфере инноваций в архитектуре и строительстве «[ДИ] Awards» в номинации «Уникальный объект года». Награда была вручена в рамках Третьего международного форума «День инноваций в архитектуре и строительстве», который прошел при поддержке Минстроя России, комитета Госдумы по транспорту и строительству, столичного департамента градостроительной политики, фонда «Сколково», а также отраслевых объединений и союзов.

Еще одну награду проект получил на форуме Sport City 2.0, организаторами которого выступили министерство физической культуры и спорта Московской области и группа компаний Sport B2B при поддержке Минспорта России и компании Sport Leaders. Там «ВТБ Арена парк» был отмечен как лучший инфраструктурный проект по версии журнала Sports Facilities.

В Сочи экспертный совет премии «Время инноваций», которая вручается за достижения в области инновационной деятельности, получившей общественное и деловое признание, присудил проекту награду в номинации «Проект года» в категории «Архитектура и благоустройство».

Ранее «ВТБ Арена парк» уже не раз удостаивался престижных премий и наград в области недвижимости и спорта. В частности, он стал единственным в истории России девелоперским проектом, который получил премию MIPIM Awards («Лучший проект в России», 2014, Канны). Среди других наград: European Property Awards (2014-2015, Лондон), Urban Awards (2013, Москва), "Лучшая арена будущего" по версии World Stadium Congress (2017, Катар).

«ВТБ Арена парк» — проект комплексного развития территории, включающий в себя строительство многоцелевого спортивного и концертно-развлекательного комплекса («ВТБ Арена» и Центрального стадиона «Динамо»), Академии спорта «Динамо», городского квартала «Арена Парк», а также спортивного парка «Динамо». Площадь реализуемого проекта — около 32 гектаров. Вместимость футбольного стадиона составляет порядка 26 тысяч посадочных мест.

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