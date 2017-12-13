С Укупником никто не захотел фотографироваться

Российский эстрадный певец Аркадий Укупник в рекламе Сбербанка попытался уговорить россиян на улице сфотографироваться с ним. Ролик опубликован на YouTube-канале банка.

В видео Укупник обращается преимущественно к молодым людям. Он пытается объяснить, кто он такой и как приобрел свою популярность. Многие его не узнают и отказываются от совместного селфи. Тогда певец обещает заплатить деньги за фотографии, используя банковское приложение.

В результате он уговаривает толпу молодых людей исполнить свой хит «Я на тебе никогда не женюсь» на камеру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!