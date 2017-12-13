ООН сообщила о продолжающихся пытках в Гуантанамо

Заключенные американской тюрьмы в Гуантанамо по-прежнему подвергаются пыткам. Об этом заявил специальный докладчик ООН Нильс Мельцер, сообщает Reuters.

Мельцер напомнил, что бывший президент США Барак Обама запретил использование «усовершенствованных методов допроса» в январе 2009 года. Однако ни один из случаев применения пыток ранее, не был расследован в судебном порядке, а жертвы насилия не получили никаких компенсаций.

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По данным Мельцера, жестокие методы обращения с заключенными применяются офицерами ЦРУ и сейчас. В частности, речь идет о пакистанском гражданине Аммаре аль-Балуши. Он обвиняется американскими властями в пособничестве террористам, совершившим теракты 11 сентября 2001 года, работе связным у Усамы бен Ладена, а также в подготовке нападения на американское Генконсульство в Карачи.

Тюрьма в Гуантанамо — лагерь для лиц, подозреваемых властями США в различных преступлениях, в основном в терроризме, ведении войны на стороне противника, на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо (Куба). 21 января 2009 года президент США Барак Обама подписал распоряжение о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года. Однако решение президента не было исполнено, тюрьма продолжает функционировать.

Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида» находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море. Террористическая организация «Аль-Каида» запрещена на территории России.

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