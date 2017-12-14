Россиянин завоевал золото чемпионата Европы по плаванию

Россиянин Кирилл Пригода завоевал золотую медаль чемпионата Европы по плаванию на короткой воде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он выиграл заплыв на 200 метров брассом, преодолев дистанцию за 2 минуты 1,11 секунды. Второе место занял немец Марко Кох, отстав на 0,41 секунды, бронзовым призером стал еще один россиянин Михаил Доринов. Он на 0,74 секунды отстал от победителя.

Пригода — двукратный бронзовый призер чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года: на 100 метров брассом и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Чемпионат Европы проходит в датском Копенгагене. Турнир завершится 17 декабря.

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