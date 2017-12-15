Российских футболистов начали продавать в фарфоре

Фарфоровые статуэтки футболистов сборной России поступили в продажу. Об этом сообщает РИА Новости.

Первая серия фигурок поступила в продажу на фабрике «Фарфор Сысерти» в Екатеринбурге. Их изготавливают путем двойного обжига, а затем раскрашивают. В будущем планируется сделать статуэтки футболистов сборной Египта.

На домашнем чемпионате мира сборная России сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В нем примут участие 32 сборные. Россия занимает низшее место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) из всех участников.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!