Жителям лучшего подмосковного подъезда вручили награды

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин наградил победителей конкурса на лучший подъезд в рамках форума «Управдом», который проходит в Люберцах. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 15 декабря.

«Программа повышения качества жизни человека в Подмосковье реализуется не столько правительством, сколько такими неравнодушными гражданами, как вы. (...) Только благодаря вам, активным собственникам и непосредственным потребителям жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье, происходит реальное изменение качества жизни человека, и я благодарю вас за это», — сказал министр на церемонии награждения.

Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Мособласти Юлия Белехова, в свою очередь, отметила активную вовлеченность жителей в процесс реализации программ ЖКХ на территории области.

«В ноябре более 12,5 тысячи жителей приняли участие в голосовании за самый красивый подъезд Подмосковья, которое проходило на областном интернет-портале "Добродел". Жители голосовали в номинации "зрительские симпатии", в рамках которого первое место занял подъезд, расположенный в Королеве — за него отдали свои голоса более пяти тысяч человек», – рассказал Хромушин.

12 декабря Хромушин заявил, что жители лучшего подъезда смогут летом поехать на отдых в Крым.

Смотр-конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» проводился в 2017 году впервые, он организован в целях популяризации программы ремонта объектов ЖКХ. Средства в рамках этой программы выделяются из областного и муниципального бюджетов, управляющих компаний. Также небольшие взносы делают сами жители, которые сперва принимают решение о включении своего дома в программу.