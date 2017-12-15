Лыжники Зимтяов и Легков пробегут в поддержку олимпийской сборной России

Российские лыжники Александр Легков и Николай Зимятов примут участие в гонке в поддержку олимпийской сборной на фестивале «Новогодняя лыжня». Об этом сообщается на сайте общественного движения Putin Team.

Соревнования состоятся 16 декабря в спортивном комплексе «Метеор» в городе Пересвет (Московская область). Старт намечен на 9:00 мск. Принять участие в гонке могут все желающие. Победители и призеры получат медали и подарки, а зрители получат возможность поучаствовать в различных конкурсах, покататься на собачьих упряжках, посмотреть показательные выступления и концерт.

Зимятов — четырехкратный олимпийский чемпион. Легков был лишен золотой медали Игр по итогам расследования независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушения антидопинговых правил. В его активе также две победы на чемпионатах мира.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. На Игры смогут поехать только спортсмены, доказавшие непричастность к государственной системе подмены допинг-проб. Они выступят под нейтральным флагом.