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МОК определил сроки окончательного решения по российским спортсменам

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Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) обнародует список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде, не позднее 28 января. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Возглавил сформированную комиссию руководитель Независимой организации допинг-тестирования Валери Фурнерон.

Все спортсмены, желающие принять участие в Играх, должны выполнить все критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов.

Допущенные к Олимпиаде россияне будут выступать под нейтральным флагом и названием «Олимпийские атлеты России».

5 декабря Исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Зимние Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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