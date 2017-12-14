Глава ОКР прокомментировал обвинения россиян на основе списка Родченкова

Отстранять спортсменов на основе списков бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «Дюшес» незаконно. Такое мнение высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Его слова приводит «Р-Спорт».

«Все, что происходит последнее время, когда (российских) спортсменов отстраняют только на основе каких-то "списков Дюшес" или каких-то дневников Родченкова, это, конечно, абсолютно неправовые действия, бездоказательные обвинения. Ясно, что они будут оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS). Кроме слов Родченкова никаких доказательств нет», — сказал Жуков.

Функционер также анонсировал судебные дела по защите спортсменов. «Сейчас пойдут первые судебные дела, из которых можно будет делать выводы. Как отнесется суд к этим якобы доказательствам, которых на самом деле никто и не предъявил», — добавил он.

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28 ноября The New York Times опубликовал выдержки из дневниковых записей Родченкова, в которых он рассказывает об участии в российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Исходя из публикации, за четыре дня до начала Олимпийски игр 2014 года в Сочи он передал тогдашнему министру спорта Виталию Мутко список «Дюшес», куда вошли фамилии спортсменов, употреблявших коктейль из трех запрещенных анаболических стероидов и алкоголя. Их допинг-пробы необходимо было подменить во время Олимпиады.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент Международный олимпийский комитет (МОК) проводит расследование, в результате которого сборная России лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.

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