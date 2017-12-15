В WADA ответили Путину

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о давлении на организацию. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50 процентов состоит из представителей спорта и на 50 процентов — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год», — сказал представитель организации.

Материалы по теме Докатились Кто виноват в олимпийском позоре России

В четверг, 14 декабря, Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия с уважением относится к международным спортивным и антидопинговым организациям и понимает, что они испытывают давление. Он также признал ошибкой назначение Григория Родченкова на пост директора «Антидопингового центра» (московская антидопинговая лаборатория).

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». На следующий день президент России Владимир Путин одобрил участие россиян в ОИ под нейтральным флагом и заявил, что Россия сама отчасти виновата в том, что национальную сборную отстранили от участия в Олимпиаде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!