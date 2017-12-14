В ФИФА получили данные от Родченкова о допинге в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) новые данные о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«Мы можем подтвердить, что ФИФА и другие международные федерации сегодня встретились с WADA и получили новые данные из московской лаборатории. ФИФА ожидает дополнительной информации от WADA в ближайшие месяцы. ФИФА продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с WADA по всем возможным направлениям», — сказали в ФИФА.

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26 ноября Григорий Родченков, до 2016 года руководивший Московской антидопинговой лабораторией, пообещал доказать существование системы допинга в российском футболе.

В середине ноября сообщалось, что ФИФА связалась с Родченковым с целью получить доказательства применения допинга российскими футболистами.

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