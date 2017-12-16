Грабителя подвело требование напоить его чаем

Октябрьский суд города Барнаула приговорил к двум годам и 15 дням лишения свободы мужчину, ограбившего студентку. Об этом сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

Согласно данным следствия, осужденный через козырек залез на балкон второго этажа жилого дома и проник в квартиру студентки. От девушки грабитель потребовал, чтобы она сняла серьги, цепочку, кольцо. Опасаясь за свою жизнь, студентка подчинилась.

После этого грабитель потребовал, чтобы его напоили чаем. «Потерпевшая пошла на кухню, где взяла чайник, открыла крышку от него и облила водой преступника. В то время, когда он отвлекся, потерпевшая смогла выбежать в коридор, но подсудимый настиг ее и стал ее избивать. Потерпевшая смогла вырваться и выбежала из квартиры, где стала кричать и просить о помощи», — говорится в сообщении.

Крик студентки услышал сосед и вызвал полицию. Прибывший наряд задержал преступника.

9 декабря сообщалось, как угрожавший продавцу магазина пистолетом грабитель смог заполучить только два тюбика зубной пасты.

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