Греф назвал Google и Amazon конкурентами Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф назвал Google и Amazon конкурентами кредитной организации в сфере разработки финансовых сервисов. Об этом он заявил на открытии центра обработки данных российского банка «Сколково», передает ТАСС.

«Это не вопрос в том, что мы будем с ними конкурировать, вопрос в том — что они уже конкурируют (...) В следующем году мы увидим различные финансовые организации этих технологических гигантов в мире», — считает он.

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Греф отметил, что пока Google и Amazon отрицают свой интерес к индустрии финансов, однако в ближайшие годы они начнут занимать эту площадку шаг за шагом, а переломным станет 2018 год. «Если банки не сумеют с ними конкурировать, они будут выигрывать конкуренцию. Поэтому мы приняли для себя стратегию не оборонную, а наступающую», — сказал глава Сбербанка.

14 декабря на Дне инвестора в Лондоне Греф заявил, что утратил веру в банки, поскольку крупные технологические компании запустят собственные финансовые платформы. По его мнению, в результате кредитным организациям придется также запустить технологическую трансформацию.

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