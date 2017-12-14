Сбербанк нацелился на триллион

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе Дня инвестора в Лондоне заявил, что к 2020 году Сбербанк намерен добиться чистой прибыли в размере одного триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы берем на себя коммитмент [обязательство] по прибыльности порядка одного триллиона рублей в 2020 году», — заявил Греф.

Он пообещал, что выплаты по дивидендам госбанка в ближайшие три года также достигнут этой суммы, а после этого банк сможет направлять на выплаты дивидендов около половины чистой прибыли. По его словам, это возможно и раньше, если достаточность капитала банка достигнет 12,5 процентов.

При этом глава Сбербанка разочаровался в классическом банковском бизнесе. По его словам, на место банков придут крупные технологические гиганты вроде Google и Amazon, которые запустят собственные финансовые платформы и составят серьезную конкуренцию кредитным учреждениям.

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