Сбербанк продал украинскую «дочку»

Сбербанк продал дочернее предприятие на Украине — ВиЭс банк группе ТАС. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Национальным банком Украины, а также Европейским центральным банком. Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины», — говорится в сообщении.

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Банк принадлежал Sberbank Europe AG, входящей в группу Сбербанка.

В сентябре Антимонопольный комитет Украины разрешил бизнесмену Сергею Тигипко, владельцу группы ТАС, приобрести львовский ВиЭс банк.

В марте глава Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка. Он также назвал санкции против банка на Украине «беззаконными действиями». Тогда же президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка.

ВиЭс Банк (VS Bank) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2017 года Сбербанк России владел 99,92 процента акций кредитного учреждения. По размеру активов VS Банк на 1 июля занимал 28-е место среди 88 действующих банков Украины.