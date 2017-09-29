Тигипко разрешили купить «дочку» Сбербанка во Львове

Антимонопольный комитет Украины разрешил бизнесмену Сергею Тигипко опосредованно приобрести львовский ВиЭс банк, который сейчас принадлежит российскому Сбербанку, сообщает «Интерфакс». Приобретение акций обеспечит Тигипко контрольный пакет — более 50 процентов в высшем органе управления банка.

В настоящее время Тигипко владеет несколькими кредитными организациями на украинском рынке. В частности, он осуществляет контроль над ТАСкомбанком и Универсал Банком.

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ВиЭс Банк (VS Bank) основан в 1991 году. По состоянию на 1 января 2017 года Сбербанк России владел 99,92 процента акций кредитного учреждения. По размеру активов VS Банк на 1 июля занимал 28-е место среди 88 действующих банков Украины.

В июле Нацбанк отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор обосновал свое решение тем, что бизнесмены не предоставили необходимые документы для проверки на предмет их соответствия требованиям местного законодательства.

Сбербанк сообщил о продаже своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании в марте нынешнего года.