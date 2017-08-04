Кремль пообещал защищать «дочку» Сбербанка на Украине

Украинская «дочка» Сбербанка является собственностью российского юридического лица, и Россия всегда будет защищать интересы отечественных деловых структур. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру». По словам Пескова, это является обязанностью любого государства.

«Нужно также исходить из того, насколько сейчас на Украине незыблемой является частная собственность, это вопрос к украинским властям, и, наверное, к имиджу этой страны в мире», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

4 августа в Нацбанке Украины (НБУ) сообщили об отсутствии заявок на покупку украинской «дочки» Сбербанка. За день до этого стало известно, что белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал заявку на покупку дочерней структуры Сбербанка.

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В конце июля НБУ отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор обосновал свое решение тем, что бизнесмены не предоставили необходимые документы для проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.

Сбербанк сообщил о продаже своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании в марте нынешнего года. Мажоритарным акционером консорциума являлся Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева.