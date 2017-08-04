НБУ сообщил об отсутствии покупателей украинской «дочки» Сбербанка

В Нацбанке Украины (НБУ) сообщили об отсутствии заявок на покупку украинской «дочки» Сбербанка. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы НБУ.

«НБУ подтверждает, что 3 августа 2017 года пакет документов от гражданина Белоруссии и Кипра Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через Паритетбанк) приобретения 100 процентов акций Сбербанка отозван. Документов от других потенциальных инвесторов на покупку акций Сбербанка в НБУ не поступало», — отмечается в сообщении.

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3 августа белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал заявку на покупку дочерней структуры Сбербанка.

28 июля стало известно, что Нацбанк Украины отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор обосновал свое решение тем, что бизнесмены не предоставили необходимые документы для проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.

Сбербанк сообщил о продаже своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании в марте нынешнего года. Мажоритарным акционером консорциума являлся Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Санкции против «дочек» пяти российских банков на Украине, среди которых оказался Сбербанк, введены в середине марта. В течение года им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.