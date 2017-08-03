Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского Сбербанка

Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал из Нацбанка Украины заявку на покупку украинской «дочки» Сбербанка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники на Украине. Как отмечает агентство, причина такого решения состоит в том, что НБУ выдвигает нерелевантные требования к покупателю.

Прокопеня планировал приобрести 100 процентов акций украинского Сбербанка через белорусский Паритетбанк, государственный пакет акций которого (99,83 процента) должна была купить его инвестиционная компания VP Capital. Теперь Паритетбанк останется в государственной собственности Белоруссии.

По словам Прокопени, группа решила сконцентрироваться на других планируемых инвестициях и проектах, в частности, в области разработки искусственного интеллекта.

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28 июля стало известно, что НБУ отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении украинской «дочки» Сбербанка. Нацбанк обосновал это тем, что бизнесмены не предоставили необходимые документы для проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.

В конце марта Сбербанк сообщил о продаже своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. В Norvik Banka отметили, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.