Минфин Украины назвал причину исхода российских банков из страны

Украинские «дочки» российских банков покидают рынок по собственному желанию. Об этом в четверг, 11 мая, заявил министр финансов страны Александр Данилюк, сообщает ТАСС.

По его словам, Украина приветствует развитие любых банков, однако российские «имеют некоторые моменты, связанные с агрессией».

«Это не политика, это резонное отношение. Мы не хотим видеть российские банки в стране, мы хотим иметь устойчивую банковскую систему», — сказал глава Минфина.

В конце апреля зампред Нацбанка Украины Екатерина Рожкова заявила, что дочерними структурами российских банков — Проминвестбанком, ВТБ, БМ-банком и VS Bank — заинтересовались потенциальные покупатели. Если же желающих приобрести эти финансовые организации не найдется, у них может быть отозвана лицензия, предупредила она.

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27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. Тогда же глава ВТБ Андрей Костин заявил, что допускает возможность рейдерского захвата активов кредитной организации на Украине.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.

Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в офисы банков и призывали забирать из них деньги.