Гройсман назвал контролируемой ситуацию с российскими банками на Украине

Ситуация с российскими банками на Украине находится под контролем. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает РИА Новости.

При этом он отметил, что если эти кредитные организации будут нарушать украинское законодательство, то они должны нести «жесткую» ответственность. «Все остальное — мы правовое государство... и все должны соблюдать закон: и власть, и все остальные», — сказал Гройсман.

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10 апреля активисты праворадикальной партии «Национальный корпус» заблокировали отделения банков с российским капиталом в Харькове. Блокада «дочек» российских банков на Украине угрожает финансовой системе республики, считают в Минфине.

27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. Сумма сделки не разглашалась.

В середине марта президент Украины Петр Порошенко ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций.

Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. С начала марта радикалы блокировали входы в кредитные организации, строили у дверей стены, обливали краской окна и двери и призывали забирать из банков деньги.