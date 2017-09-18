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Украинский бизнесмен собрался купить «дочку» «Сбербанка»

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Сергей Тигипко
Сергей Тигипко

Бизнесмен Сергей Тигипко может купить львовский VS Bank — дочернюю структуру Сбербанка на Украине. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на сообщение Антимонопольного комитета страны.

«23 августа Сергей Тигипко подал заявление в Антимонопольный комитет Украины о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка. В настоящее время его заявление находится на рассмотрении», — говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Информацию подтвердили в Национальном банке Украины (НБУ). «Сейчас все полученные документы для согласования приобретения существенного участия в "Ви Эс Банке" (VS Банк) зарегистрированы и находятся на рассмотрении (в НБУ — прим. «Ленты.ру»). По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», — отметили в Нацбанке.

НБУ рассматривает заявку на приобретение в течение трех месяцев со дня получения пакета соответствующих документов.

В июле Нацбанк отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в приобретении украинской «дочки» Сбербанка. Регулятор обосновал свое решение тем, что бизнесмены не предоставили необходимые документы для проверки на предмет их соответствия требованиям местного законодательства.

Сбербанк сообщил о продаже своей украинской «дочки» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании в марте нынешнего года.

По размеру активов VS Банк на 1 июля занимал 28-е место среди 88 действующих банков Украины.

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