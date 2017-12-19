Производитель «Калибров» попал под санкции США

Министерство торговли Соединенных Штатов Америки включило в черный список две оборонные компании из России: АО «Опытное конструкторское бюро "Новатор"» и АО «Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"». Об этом сообщает ТАСС.

В уведомлении, размещенном на сайте Федерального реестра — сборника официальных документов правительства, отмечается, что американские власти считают деятельность этих компаний «угрожающей интересам национальной безопасности или внешней политики» Соединенных Штатов.

Эти компании, как отмечается в документе, производят для Минобороны России «наземные комплексы крылатых ракет, дальность полета которых подпадает под запрет, предусмотренный Договором о ракетах средней и меньшей дальности».

По данным агентства, Минторг «вводит режим экспортного лицензирования на всю продукцию, которая поступает или может поступать для этих российских компаний из США».

ОКР «Калибр» — российские крылатые ракеты, разработаны и производятся ОКБ «Новатор».