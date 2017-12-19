Депутаты придумали запрет на протесты в центре Томска

Депутаты Томской городской думы подготовили законопроект, запрещающий любые публичные акции в центре города. Документ опубликован на сайте областного парламента.

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Запрет предлагается установить путем внесения изменений в закон Томской области «О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Томской области». Публично выражать свое мнение нельзя будет на площади Ново­соборной и в Сквере студенческих отрядов — это центр города.

Отмечается, что предложение о запрете митингов, манифестаций и других общественных акций включено в перечень «приоритетных направлений законотворческой деятельности» регионального парламента на 2018 год.

В сентябре в Томске объявила о голодовке председатель Профсоюза работников образования и науки Елена Соколовская. Она выражала протест против недостаточного финансирования школ и детских садов города. Жалобы губернатору Томской области Сергею Жвачкину остались без ответа, поясняла женщина.

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