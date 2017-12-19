Власти Подмосковья назвали проблемные в плане незаконной торговли муниципалитеты

Наибольшие проблемы с незаконной нестационарной торговлей наблюдаются в трех муниципалитетах Подмосковья, заявил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 19 декабря.

«Воскресенский район, Чехов и Истра, по Истре есть некоторое взаимодействие. С первыми двумя действительно большая проблема с точки зрения проведения аукционов, нет никакого понимания так и с точки зрения внешнего облика», — сказал Посаженников.

Он отметил, что некоторые ларьки не менялись более 20 лет и не отвечают современным требованиям. Также в список отстающих вошли Раменский район, Ступино, Люберцы. При этом лидируют по борьбе с незаконной нестационарной торговлей Королев, Реутов, Орехово-Зуево, Зарайск, Ивантеевка и Одинцовский район.

Ранее во вторник министр заявил, что власти Мособласти прорабатывают алгоритм действий по борьбе с неуместными ларьками около объектов культурного наследия и церквей. Он подчеркнул, что торговля в регионе дожа стать цивилизованной.

Всего с начала года в Подмосковье демонтировали более 800 незаконных торговых нестационарных объектов.

Нестационарный торговый объект представляет собой временное сооружение или конструкцию.